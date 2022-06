Cristina Chiabotto aspetta la sua seconda bambina, ma lei stessa ha confessato di aver avuto alcuni problemi durante la gravidanza.

Cristina Chiabotto e Marco Roscio sono in procinto di accogliere in famiglia la loro seconda bambina, e i due sono più felici che mai. L’entusiasmo della coppia è stato però messo un po’ a freno da alcuni problemi accusati dall’ex Miss durante la gravidanza e che lei stessa ha raccontato ai fan dei social. Cristina Chiabotto ha il diabete gestazionale.

Cristina Chiabotto: problemi in gravidanza

Cristina Chiabotto ha raccontato ai suoi fan gli sviluppi della sua gravidanza e li ha tranquillizzati in merito alle sue condizioni di salute dopo aver svelato di soffrire di diabete gestazionale. I medici le avrebbero consigliato cosa fare e quindi lei si starebbe sottoponendo alle terapie consigliate per tenere a bada questo tipo di problema. “Può succedere. L’importante è farsi seguire bene ed essere consapevoli di cosa sia. Alimentazione e movimento sono la base, sto cercando di fare del mio meglio”, ha confessato l’ex Miss nelle sue stories via social.

Cristina Chiabotto, che è diventata mamma per la prima volta appena un anno fa, ha anche svelato di essere aumentata di 9 chili durante questa seconda gravidanza (esattamente come nella prima).

