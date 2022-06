Prima della fine di Uomini e Donne Gemma Galgani si è confessa un’esterna con il cavaliere Giovanni, che ha finito per commettere una terribile gaffe.

Stando a quanto riporta Coming Soon Gemma Galgani ha accettato di avere un’esterna con il suo nuovo cavaliere, Giovanni, che purtroppo si è reso protagonista di una terribile gaffe nei suoi confronti. In preda all’emozione di trovarsi difronte alla dama torinese, l’uomo avrebbe infatti affermato di averla immaginata “più cicciona” vedendola solo dallo schermo della tv. Gemma accetterà comunque di proseguire la sua conoscenza con lui?

Gemma Galgani: la gaffe del cavaliere

Le brutte sorprese sembrano non finire mai per Gemma Galgani, che dopo esser stata messa da parte quasi per un’intera stagione a Uomini e Donne (complice il ritorno di Ida Platano all’interno dello show) nella sua ultima esterna si sarebbe sentita dare “della cicciona” (per lo meno in tv) dal suo nuovo cavaliere, un investigatore privato. Al momento non è dato sapere se Gemma accetterà di proseguire la loro conoscenza anche durante l’estate e in tanti, tra i fan del programma, si chiedono se la dama torinese riuscirà prima o poi a trovare il grande amore. Nel frattempo si vocifera che presto la Galgani possa dire addio al programma che l’ha resa famosa in tv.

