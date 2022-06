A 4 anni dalle sue nozze con Lorenzo Doni, Irene Grandi ha annunciato la fine del loro matrimonio e ne ha svelato i motivi.

L’unione tra Irene Grandi e Lorenzo Doni è durata appena quattro anni ed è stata la stessa cantante a confermare la fine del matrimonio raccontando al Corriere Fiorentino: “Mi ero sposata nel tentativo di capire se mi sentivo cresciuta, forse per “calmare” certi lati di me che avevo sempre incanalato con passione nella musica. Ma nel matrimonio ho capito che in me persiste un sano egoismo da cui non posso staccarmi, la priorità è sempre il lavoro, e quindi non ha funzionato. È già finito”.

Irene Grandi: la separazione

Irene Grandi ha annunciato la fine del suo matrimonio con l’istruttore di golf Lorenzo Doni, con cui era convolata a nozze nel 2018. I due stavano insieme nel 2015 e hanno vissuto la loro storia nel massimo riserbo. Secondo la cantante sarebbe difficile trovare il vero amore al giorno d’oggi: “È il mondo che non mi pare sia più strutturato in modo da permettere alle coppie di durare nel tempo. O hai la fortuna incredibile di trovare l’anima gemella… ma è appunto “incredibile”. Oppure, mmmhhh. Ed è giusto così, credo, perché in passato erano troppi i matrimoni infelici che andavano avanti solo perché “si doveva”, ha confessato.

In tanti tra i suoi fan si chiedono se riuscirà a trovare di nuovo l’amore in futuro e se ci saranno presto novità per quanto riguarda la sua carriera e la sua vita privata.

