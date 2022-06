Dopo che ha visto sfumare il suo sogno d’amore con Barù – che avrebbe una nuova fiamma – Jessica Selassié è tornata a parlare della questione.

Nei giorni scorsi Jessica Selassié ha augurato via social il meglio per Barù che avrebbe trovato un nuovo amore “sotto la luce del sole” (secondo i rumor si tratterebbe della modella Ludovica Perissinotto). In queste ore però, la vincitrice del GF Vip 6 ha dichiarato a Casa Chi di essere infastidita e delusa per come siano andate le cose tra lei e l’enologo: “Io vivo sempre con good vibes e questa energia, quindi cerco quasi sempre di non buttarmi giù. Anche se poi magari dopo un po’ capita che crollo anche io perché sono umana. (…) Per il momento sono infastidita, delusa, ma non mi piango addosso perché ho 27 anni e sono bella. Me lo dico: sono bella”.

Jessica Selassié delusa per Barù

Nei giorni scorsi Jessica Selassié aveva rilasciato un comunicato con cui specificava che tra lei e Barù non ci sarebbe stato nulla più che una semplice amicizia e a seguire augurava all’enologo il meglio per quanto riguarda la sua nuova storia d’amore “vissuta sotto la luce del sole”. Jessica non ha però nascosto di aver vissuto una grande delusione nell’aver visto sfumare il suo sogno d’amore con l’enologo, specie dopo che a Verissimo aveva apertamente confessato di provare dei sentimenti per lui:

“Mi ha aiutato a rinascere: se non fosse stato per lui molti lati di me sarebbero rimasti nascosti. Gli voglio bene e mi piace. Tra di noi c’è molta attrazione fisica. Sicuramente ho preso una bella cotta per lui. Nella Casa ci sono stati solo bacetti innocui, adesso aspetto il vero bacio appassionato. Dobbiamo conoscerci fuori”, aveva confessato Jessica, che attualmente sarebbe single. Nelle scorse settimane Barù è stato avvistato con la modella ed ex Miss Ludovica Perissinotto, sua presunta nuova fiamma.

