Dopo aver combattuto contro la leucemia e dopo aver affrontato la chemio, Agata Reale ha confessato cosa avrebbe fatto per lei Maria De Filippi.

Il 2021 è stato un anno davvero duro per Agata Reale, che si è trovata a dover combattere contro la leucemia promielocitica. L’ex volto di Amici ha confessato a Libero Tv che suo marito sarebbe stato disperato per le sue condizioni e che per questo avrebbe contatto la produzione di Amici e le persone che avevano lavorato con lei all’interno del programma, chiedendo supporto e il contatto di qualche altro luminare che loro non avessero già contattato. “Appena Maria De Filippi l’ha saputo, ma anche Mauro Monaco e tutto il team, si sono subito prodigati per aiutarmi. Hanno dovuto mandare il cartaceo e hanno cercato dei professori. Devo dire che sono stati eccezionali. Il mio medico poi io lo adoro e mi ha salvato la vita con il suo team”, ha confessato Agata Reale.

Maria De Filippi

Agata Reale: la malattia e il gesto di Maria De Filippi

Agata Reale si è trovata a combattere la sua battaglia più difficile e ha personalmente confessato quale sarebbe stato l’aiuto a lei offerto dalla conduttrice Maria De Filippi e dal suo staff dopo che hanno saputo della sua condizione. Maria De Filippi ha anche personalmente scritto una lettera alla ragazza, inviandole tutto il suo supporto e il suo calore:

“Maria mi ha mandato anche un messaggio molto, molto bello, che ho molto apprezzato. Era una lettera d’incoraggiamento, mi ha scritto che mi era vicina, di non mollare, che lei sapeva che sono una ragazza forte. Questa cosa non l’avevo mai detta”, ha dichiarato Agata che oggi sembra essersi lasciata l’incubo alle spalle. In tanti tra i fan sui social sono rimasti colpiti dalla sua commovente storia e dal gesto fatto dalla conduttrice all’oscuro di tutti.

