Ilary Blasi si è lasciata fotografare mentre coccolava un gattino di razza Sphynx alla stazione di Milano Centrale.

Ilary Blasi è stata paparazzata alla stazione di Milano Centrale (dove è giunta per condurre la finale dell’Isola dei Famosi) e si è lasciata immortalare mentre coccolava il suo cucciolo di Sphynx, di nome Kim. Il gattino dovrebbe essere figlio della gatta di famiglia, Donna Paola.

Ilary Blasi coccola il gattino alla stazione

Ilary Blasi ha portato con sé a Milano Centrale un cucciolo di razza Sphynx che – stando a quanto rivelato da Whoopsee – si chiamerebbe Kim. Sui social la foto ha scatenato una marea di commenti: “Lei e il gatto sono praticamente uguali”, ha scritto un utente, mentre un altro aggiunto: “Orribile questo gatto”.

Ilary Blasi non ha mai fatto segreto di avere una vera e propria predilezione per i gatti di razza Sphynx e già un anno fa aveva raccontato via social la nascita della prima cucciolata avuta da Donna Paola, la gatta che lei e Francesco Totti hanno acquistato insieme (e che è proprio un esemplare di razza Sphynx). Non è dato sapere perché la conduttrice abbia deciso di portare con sé il cucciolo da Roma a Milano.

