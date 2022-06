Il rapper Fedez ha replicato contro un leone da tastiera che ha fatto del sarcasmo via social sulla sua malattia.

Appena tre mesi fa Fedez è uscito dall’ospedale in cui ha subito un delicato intervento per l’asportazione di un tumore neuroendocrino del pancreas. Tutto sembra essersi risolto per il meglio per il rapper che, il 28 giugno, si esibirà in piazza Duomo per il concerto benefico Love Mi. Intanto un hater su Twitter si è preso gioco di lui e della questione scrivendo: “Ma non era in punto di morte?”. Fedez ha replicato scrivendo: “No, però tu sei un co***ne”.

Fedez

Fedez: la replica all’hater

Fedez ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo l’esame istologico svolto sul suo tumore del pancreas e che ha rivelato l’assenza di metastasi. Il rapper ha lentamente ripreso a fare attività fisica e, per la gioia dei fan, ha annunciato la sua pace con lo storico collega J-Ax, con cui ha deciso di organizzare un concerto benefico per la sua città, Milano.

L’evento si terrà il 28 giugno a Piazza Duomo e a tal proposito Fedez ha confessato: “Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene. Domani vi raccontiamo tutto”. Lui e J-Ax erano in lite da almeno 4 anni.

