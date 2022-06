Chiara Ferragni ha deciso di mettere in vendita la sua lussuosa villa di Los Angeles ora che lei e Fedez stanno per andare a vivere in una nuova casa.

Molto presto Chiara Ferragni e Fedez andranno a vivere in un altro lussuoso appartamento a CityLife e forse anche per questo l’imprenditrice digitale ha deciso di mettere in vendita la sua casa di Los Angeles, una lussuosa villa dove ha vissuto prima di conoscere suo marito. Il prezzo di vendita della casa sarebbe stato fissato a 2.699.000 dollari, che corrispondono a circa 2.550.000 euro.

Chiara Ferragni vende la casa di Los Angeles

Chiara Ferragni ha deciso di vendere la sua lussuosa casa di Los Angeles, nelle vicinanze di West Hollywood. La casa è la stessa in cui lei e suo marito Fedez hanno trascorso i primi giorni dopo la nascita del loro primogenito, Leone, e si tratta di una villa con piscina dal costo da capogiro. La casa è dotata di tutti i comfort preferiti dall’influencer, a partire da un’ampia camera da letto e da un’esclusiva cabina armadio.

Sui social Chiara Ferragni ha condiviso l’annuncio di vendita e ha scritto: “Mi mancherai, bellissima casa”. Molto presto lei e Fedez andranno a vivere in una nuova casa tutta per loro nel quartiere di CityLife, a Milano. Al momento i due hanno preferito non mostrarla ai fan e ferve l’attesa per sapere quando finalmente vi traslocheranno.

