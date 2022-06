Davide Frattesi è stato protagonista di un incidente imbarazzante sui social: una sua foto senza veli – poi rimossa – è finita sui social.

Durante una sua vacanza a Ibiza con il collega Gianluca Scamacca, il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi ha postato nelle sue stories una foto in cui è ritratto completamente senza veli. A seguire la foto è stata rimossa e il calciatore ha scritto via social: “Ragazzi scusate ma qualcuno ha hackerato in qualche modo il telefono. Mi dispiace”.

Davide Frattesi: la foto senza veli sui social

Errore o attacco hacker? Al momento non vi sono certezze sull’episodio che ha visto protagonista il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi, ma lui si è scusato pubblicamente e ha fatto sapere che la sua foto osé sarebbe finita sui social a causa di un attacco hacker. Sarà vero? Al momento alcuni dei suoi fan non sembrano esserne propriamente convinti.

Al momento Davide Frattesi si trova in vacanza con il calciatore e compagno di squadra Gianluca Scamacca, e sembra che entrambi siano single. La foto finita sui social era forse destinata a qualcun altro? Sulla questione al momento non è dato sapere di più ma in tanti tra i fan sono curiosi di scoprire ulteriori dettagli in merito alla vicenda.

