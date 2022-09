A sorpresa Giovanni Ciacci ha preso le difese di Gemma Galgani durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Mentre i concorrenti del GF Vip 7 discutevano in merito a Tina Cipollari, il costumista Giovanni Ciacci ha confessato che vorrebbe recarsi al reality show per prendere le difese di Gemma Galgani, che da tempo è protagonista di accesi battibecchi con l’opinionista vamp. “Io voglio andare a Uomini e Donne a difendere Gemma da Tina. Perché Gemma è bullizzata e non mi piace. Certo sì Tina è molto sensuale, però sono dalla parte di Gemma e lo ripeto. Voglio difendere Gemma perché mi piace tanto quella donna”, ha dichiarato Ciacci al GF Vip.

Inaspettatamente Giovanni Ciacci si è scagliato contro Tina Cipollari e ha preso le difese di Gemma Galgani, una delle protagoniste storiche del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Da sempre tra Tina e Gemma non corre buon sangue e infatti l’opinionista vamp se l’è presa più volte con la dama torinese in diretta tv (spesso attirandosi contro non poche critiche e polemiche). Tina replicherà all’affondo di Ciacci?

Due anni fa, al GF Vip 5, anche Patrizia De Blanck aveva attaccato Tina Cipollari e aveva tuonato in diretta tv: “Io a Uomini e Donne? No meglio che non parlo. Ma secondo voi potrei mai andare lì che in studio c’è quella str***a?! Mai non ci penso nemmeno per sogno. Poi con quella ho già fatto un altro programma e mi basta. Poi Uomini e Donne non è una trasmissione per me quindi non andrà. Quella in studio è buona solo per vendere le cipolle al mercato“.

