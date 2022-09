Ospite a Verissimo con il neosposo Matteo Giunta, Federica Pellegrini si è lasciata andare ad alcune confidenze sul matrimonio e la maternità.

Federica Pellegrini ha realizzato il suo sogno d’amore sposando l’allenatore Matteo Giunta e a Verissimo i due hanno confessato i loro sogni, le loro aspettative per il futuro e, soprattutto, il desiderio di un bebè. Ora che ha messo da parte la carriera agonistica la campionessa ha svelato che quello di avere un figlio sarebbe il suo sogno: “Adesso è il mio sogno, è il nostro sogno. Speriamo ma è tutto nella mani della natura”, ha ammesso.

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini: il desiderio di un figlio

Ora che lei e Matteo Giunta sono marito e moglie, la Divina non ha fatto segreto che per il prossimo passo sia quello di avere un bambino. Lei e l’allenatore sono da mesi alla ricerca di una casa più grande che possa ospitare una famiglia e da poco hanno vissuto il loro giorno più importante alla presenza di amici e familiari.

“Mi fa strano chiamarmi moglie anche se adesso è come se ci fosse quella magia in più. Quella giornata è stata emozionante, eravamo felicissimi, io sono credente, vengo da una famiglia molto credente e il matrimonio è stato sempre molto importante. La mia preoccupazione era mio padre, lui alla fine lasciava la sua bambina a un altro uomo ed è un giorno cruciale e io ero più preoccupata per la sua reazione che la mia”, ha confessato a Verissimo Federica Pellegrini, che ha sposato Giunta a Venezia con una cerimonia da sogno.

