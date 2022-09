La nuova coppia del GF Vip 7 sarà quella formata da Marco Bellavia e Pamela Prati? L’inquilino non smette di corteggiare la showgirl.

Al Grande Fratello Vip 7 Marco Bellavia ha dato prova di essere attratto da Pamela Prati e nelle ultime ore ha fatto delle avance sempre più esplicite alla showgirl che, per il momento, ha preferito non sbilanciarsi. “Pamela tu devi ridere di più, devi sorridere di più. Tu hai bisogno di uno come me”, ha dichiarato l’inquilino all’ex stella del bagaglino, e ancora: “Sono 20 anni che guardo le tue storie”.

Pamela Prati e Marco Bellavia: le avance

A quanto pare Pamela Prati ha trovato un corteggiatore nella casa del Grande Fratello Vip: nelle ultime ore infatti Marco Bellavia ha dato prova di essere attratto dalla showgirl e non ha mancato di farglielo sapere. Pamela Prati cederà alle sue avance?

In tanti si chiedono se la showgirl riserverà delle sorprese al pubblico del programma tv ora che è alla sua prima esperienza in un reality show dopo il clamoroso scandalo di Mark Caltagirone. Nei giorni scorsi proprio in merito alla vicenda sono intervenute Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, ex manager della showgirl che, a quanto pare, non l’hanno mai perdonata.

