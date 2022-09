Attraverso i social Aurora Ramazzotti ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo aver svelato di essere in attesa del suo primo figlio.

Aurora Ramazzotti ha da poco confermato di essere in attesa del suo primo figlio e, nelle ultime ore, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e sui motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi progressivamente dai social. “Quindi sto cercando di carburare anche alla luce di quello che mi sta succedendo e poi sento un po’ come se qualsiasi cosa io possa dire si superflua, a chi mi segue voglio dire che sto carburando e tornerò. So che c’è qualcuno curioso, e lo capisco, fatemi capì e poi ci risentiamo”, ha dichiarato Aurora Ramazzotti che, giustamente, ha deciso di tutelarsi in quello che per lei è un momento estremamente delicato.

Aurora Ramazzotti e la gravidanza: la confessione

Dopo che nell’ultimo mese sono circolate numerose indiscrezioni in merito alla sua gravidanza Aurora Ramazzotti ha finalmente confermato la notizia e, nelle ultime ore, si è concessa una chiacchierata con i suoi fan, a cui ha voluto svelare perché ha deciso di prendersi del tempo per sé prima di aprirsi completamente in merito alla questione. Per Aurora si tratta della prima gravidanza e i suoi genitori, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, sono più entusiasti e felici che mai. Nonostante questo la ragazza ha deciso di affrontare con riserbo questo momento per lei nuovo e delicato.

A quanto pare i fan, impazienti di saperne di più, dovranno attendere ancora che la giovane conduttrice si senta pronta a parlare della questione e a svelare dettagli e retroscena.

