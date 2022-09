Silvia Provvedi si è confessata a Verissimo in merito al rapporto con il suo compagno, Giorgio De Stefano, condannato a 12 anni di carcere.

Silvia Provvedi ha avuto una figlia, Nicole, insieme a Giorgio De Stefano, l’uomo finito in carcere nell’ambito di un’inchiesta sulla ‘ndrangheta e condannato a 12 anni e 8 mesi. Di fatto De Stefano ha potuto trascorrere pochissimo tempo insieme alla figlia ma, secondo quanto rivelato dalla Provvedi a Verissimo, lui e la bambina avrebbero un legame speciale. “Lui ha un legame unico e inspiegabile con Nicole, anche se ha passato poco tempo assieme a lei”, ha svelato la cantante, e ancora: “Lei vive per lui. Lei sa già che l’amore per il padre è grandissimo”.

Silvia Provvedi: il compagno in carcere e la figlia

Silvia Provvedi sta crescendo da sola sua figlia Nicole in attesa che il padre della bambina, Giorgio De Stefano, esca dal carcere. Nonostante l’uomo sia stato condannato, la cantante ha continuato a mostrare pubblicamente la sua fedeltà e la sua vicinanza nei suoi confronti. Intanto lui e la figlia avrebbero cercato di costruire un rapporto attraverso foto, video e telefonate. Silvia Provvedi è convinta che, nonostante i due abbiano trascorso poco tempo insieme, il loro legame sia speciale.

“Passerà anche questa. Rimaniamo sempre positive. Ci tengo a non mollare mai, neanche di un passo. Fortunatamente abbiamo una bambina che non conosce tristezza”, ha dichiarato la cantante che, per la seconda volta, si trova ad essere legata ad un detenuto (per anni ha atteso che l’ex fidanzato, Fabrizio Corona, uscisse dal carcere).

