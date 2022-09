Antonino Spinalbese ha nominato il figlio di Belen, Santiago De Martino, e subito è scattata la censura al GF Vip 7.

Antonino Spinalbese stava parlando di sua figlia Luna Marì con Sofia Giaele al GF Vip quando si è lasciato sfuggire il nome di Santiago De Martino e la produzione del programma ha ritenuto che fosse necessario “censurare” il discorso. Mentre infatti il microfono di Antonino veniva “silenziato” in tanti hanno pensato che sulla questione potesse esserci lo zampino di Belen Rodriguez, che ovviamente avrà dato ordine di non parlare di lei o dei membri della sua famiglia al reality show.

Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese nomina Santiago: la censura al GF Vip

In tanti tra i fan del GF Vip non hanno potuto fare a meno di notare che la produzione del GF Vip abbia “silenziato” Antonino non appena lui ha fatto il nome di Santiago De Martino, figlio della sua ex, Belen Rodriguez. L’hair stylist ha nominato il piccolo Santi mentre raccontava a Sofia Giaele di come siano stati lui e il bambino a scegliere il nome della piccola Luna Marì (la figlia che Spinalbese ha avuto insieme alla sua ex, Belen Rodriguez). In tanti si chiedono se la “censura” attuata dal programma sia stata voluta dalla stessa Rodriguez, che forse ha preferito tutelare in questo modo il suo primogenito (e chissà, magari anche gli altri membri della sua famiglia).

