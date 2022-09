Selvaggia Roma, incinta della sua prima figlia, ha annunciato ai fan che il cuore della bambina si sarebbe fermato e che lo ha saputo durante una visita di routine.

Selvaggia Roma sta attraversando un momento particolarmente difficile: nelle ultime ore, durante una visita di routine, i dottori l’hanno messa a parte che purtroppo il cuore della bambina nel suo grembo ha smesso di battere.

“È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare, purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più non aggiungo altro mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci”, ha scritto nelle sue stories l’ex concorrente del GF Vip.

Selvaggia Roma: l’aborto

Nelle ultime ore Selvaggia Roma ha condiviso con i fan tutto il suo dolore: il cuore della bambina attesa da lei e dal compagno, il calciatore Luca Teti, ha smesso di battere. Per Selvaggia Roma, che desiderava ardentemente avere una bambina e che ormai già da diverso tempo aveva annunciato pubblicamente la sua gravidanza, si tratta di un dolore terribile e che ovviamente ci vorrà del tempo per cercare di superare.

In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi stanno esprimendo la loro solidarietà all’ex gieffina che ha voluto dare questa triste notizia al suo pubblico social.

