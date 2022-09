La dama torinese Gemma Galgani ha svelato perché, quest’anno, le cose per lei a Uomini e Donne saranno diverse.

Gemma Galgani è pronta per una nuova stagione di Uomini e Donne dove ancora una volta si metterà alla prova nella ricerca del vero amore. La dama torinese ha svelato che quest’anno dovrà necessariamente trovare un grande amore anche per via di una promessa da lei fatta a Maria De Filippi. “Stavolta supererò qualsiasi ostacolo per incontrare l’uomo giusto. L’ho promesso a Maria. Non vedo l’ora di innamorarmi davvero”, ha confessato al settimanale Nuovo.

Maria De Filippi

Gemma Galgani: la promessa fatta a Maria De Filippi

Gemma Galgani non è particolarmente fortunata in amore e infatti, nonostante il suo sia uno dei volti storici di Uomini e Donne, finora non è riuscita a trovare la persona giusta con cui lasciare il dating show. La dama torinese ha svelato che quest’anno cercherà di fare tutto il possibile per trovare l’uomo perfetto per lei per lei visto che, dopo tanti anni, lo avrebbe promesso a Maria De Filippi.

In passato Gemma ha vissuto un’importante storia d’amore con il Gabbiano Giorgio Manetti, ma le cose tra i due sono naufragate inesorabilmente e a seguire lui ha deciso di lasciare per sempre il dating show. In tanti si chiedono cosa accadrà durante questa nuova edizione del programma tra Gemma e Tina Cipollari, che non hanno mai perso occasione per battibeccare.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG