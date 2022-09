Intervistato da Il Messaggero Costantino Vitagliano ha rotto il silenzio sulla scomparsa dell’ex tronista Manuel Vallicella, morto suicida a 35 anni.

Manuel Vallicella si è tolto la vita a seguito di una profonda depressione e Costantino Vitagliano – che come lui è stato un tronista di Uomini e Donne e, dopo anni sulla cresta dell’onda, ha vissuto un momento buio – ha confessato a Il Messaggero di poter capire Vallicella e ciò che, secondo lui, avrebbe passato. “Guadagnavo tantissimo, ma sono finito con gli attacchi di panico. Posso capire cosa è successo a Manuel Vallicella“, ha confessato.

Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano: la morte di Manuel Vallicella

Costantino Vitagliano ha confessato il suo dispiacere per la scomparsa di Manuel Vallicella e ha anche rivelato come anche lui, dopo il successo acquisito come tronista, avrebbe attraversato un periodo buio e segnato da continui attacchi di panico.

“Pensavo di essere Superman, che il mio corpo reggesse lo stress. Infatti il corpo l’ha retto, ma la mente no. Ho sofferto di attacchi di panico, per 10 anni non ho più avuto una vita“, ha dichiarato Costantino che, col tempo, si è progressivamente allontanato dal mondo dello spettacolo. Oggi l’ex volto di Uomini e Donne sembra aver finalmente trovato la serenità e intanto in queste ore sui social in molti stanno esprimendo il loro cordoglio per la scomparsa di Manuel Vallicella.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG