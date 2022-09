Attraverso un messaggio condiviso sui social Wanda Nara ha confermato il suo addio al marito Mauro Icardi.

Da mesi si vocifera di una crisi tra Wanda Nara e suo marito, Mauro Icardi, e nelle ultime ore la manager e showgirl ha scritto un messaggio che sembra confermare la loro separazione e che ha condiviso tramite stories. “Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli”, ha scritto.

Mauro Icardi Wanda Nara

Wanda Nara: la separazione da Icardi

Dopo aver subito il tradimento da parte di Icardi e della modella Eugenia Suarez, Wanda Nara ha annunciato di aver perdonato suo marito ma poi, nei mesi scorsi, è sembrato sempre più chiaro che tra i due fosse un atto una crisi. Dopo aver tentato invano di riparare i cocci della sua relazione, la showgirl ed ex opinionista del GF Vip ha confermato l’addio a Mauro Icardi, padre delle sue due figlie più piccole. Per Wanda Nara si tratta del secondo divorzio dopo quello da Maxi Lopez, con cui ha avuto i suoi primi tre figli. Per adesso Icardi non ha rotto il silenzio in merito alla questione e in tanti si chiedono se lo farà.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG