Sarah Nile è ricorsa alla procreazione assistita e ha annunciato via social di essere in attesa del suo secondo figlio.

Sarah Nile sarà mamma per la seconda volta: l’ex gieffina ha scritto un lungo post via social per annunciare la sua seconda gravidanza, raggiunta dopo mesi difficili e dopo essersi sottoposta alla procreazione assistita. “Dopo un mese d’attese e altri esami abbiamo visto che tutto procedeva e oggi posso finalmente dire con una maggiore serenità nel cuore che sono al mio terzo mese di gravidanza”, ha scritto la modella, che già si era sottoposta alla PMA per cercare di avere il suo primo figlio.

Sarah Nile incinta per la seconda volta

Con un commovente post via social Sarah Nile ha descritto il lungo calvario a cui si è sottoposta per cercare di dare un fratellino a suo figlio, Noah. La modella ed ex gieffina, che ha raggiunto il terzo mese di gravidanza, ha confessato ai suoi fan i momenti di speranza, di terrore e sconforto attraversati nei mesi scorsi, dopo essersi sottoposta alla procreazione assistita.

“Ho concepito mio figlio Noah dopo un calvario soprattutto mentale e emotivo con tanti fallimenti e momenti di sconforto, ma alla fine dopo tre anni ce l’ho fatta!”, ha scritto aggiungendo che, questa volta, sarebbe riuscita a restare incinta dopo circa 14 mesi. In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto le congratulazioni per questa splendida notizia e non vedono l’ora di saperne di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG