Elettra Lamborghini ha deciso di diffidare sua sorella Ginevra e il Grande Fratello Vip dopo le ultime indiscrezioni sul suo conto.

A quanto pare Elettra Lamborghini non ha gradito che si parlasse di lei al GF Vip e così ha inviato una lettera di diffida a sua sorella Ginevra e al reality show per evitare che si parli ancora di lei in futuro. Signorini ha messo al corrente della questione Ginevra Lamborghini, che ha dichiarato che si sarebbe potuta aspettare un simile gesto dalla sorella.

“C’è stata una sensazione nei suoi confronti di paura di essere prevaricata, che è un po’ oscurata da me. Perché ho iniziato a cantare? Sì, ma non credo che sia così. Potremmo farle insieme certe cose oppure no, però almeno diciamocele certe cose. La mia porta rimane sempre aperta. E le voglio chiedere anche scusa se mi sono comportata in modo indelicato, anche un po’ torbido. Ma perché ero accecata dalla rabbia. Sentirmi esclusa mi ha portato a detestare la situazione, a comportarmi male nei suoi confronti”, ha dichiarato Ginevra nel programma tv.

Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini diffida la sorella Ginevra

Elettra Lamborghini ha deciso di diffidare sua sorella Ginevra che, al GF Vip, non ha potuto evitare di fare il suo nome e di parlare apertamente (e per la prima volta) della loro lite.

Le due non parlano dal 2019 e Ginevra è stata anche esclusa dalle nozze dell’ereditiera. I motivi alla base della lite tra le due restano per ora oscuri e in tanti sono curiosi di sapere se prima o poi Elettra Lamborghini romperà il silenzio in merito alla questione. Per adesso la moglie di Dj Afrojack continua a mantenere il massimo riserbo e in tanti tra i suoi fan sono impazienti di conoscere ulteriori dettagli.

