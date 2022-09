Ginevra Lamborghini sarà una delle concorrenti del GF Vip e in tanti si chiedono se svelerà mai i motivi che l’avrebbero condotta alla lite con sua sorella Elettra.

Da tempo si vocifera di una presunta lite tra Ginevra Lamborghini e sua sorella, la più famosa Elettra Lamborghini, e tanti si chiedono se ora che una delle due è approdata al GF Vip finalmente verrà fatta luce sulla questione. Secondo indiscrezioni alla base degli attriti tra le due vi sarebbero motivi lavorativi che avrebbero persino spinto la moglie di Dj Afrojack a non invitare sua sorella al suo matrimonio.

Elettra Lamborghini

Ginevra Lamborghini: la lite con la sorella Elettra

Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra hanno sempre preferito non parlare pubblicamente dei motivi che le avrebbero condotte alla loro presunta lite e finora sulla vicenda è noto solamente che la cantante non abbia invitato sua sorella alle sue lussuose nozze (anche se la questione non è mai stata confermata ufficialmente). Secondo Chi alla base della lite tra le due potrebbero esserci questioni lavorative e in particolare il desiderio di Ginevra di cercare – come sua sorella – di sfondare nel mondo della musica. Sulla presunta competizione tra sorelle emergeranno ulteriori dettagli ora che lei sta per approdare al GF Vip? In tanti sono impazienti di saperne di più.

