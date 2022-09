Al GF Vip Antonino Spinalbese si è visto costretto suo malgrado a citare il nome della sua ex, Belen Rodriguez.

Il pubblico del GF Vip 7 ha assistito al video di presentazione di Antonino Spinalbese, l’hair stylist ed ex compagno di Belen Rodriguez che, durante questo suo debutto televisivo, ha finito per attirarsi contro una marea di critiche. Antonino ha preferito non parlare della showgirl argentina nel suo video di presentazione ma poi, stuzzicato da Alfonso Signorini ha detto: “Io non c’entravo niente con lei e il suo mondo, e lei non c’entrava niente con me”.

Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese al GF VIp: le parole su Belen

Antonino Spinalbese ha finito per attirarsi contro una marea di critiche durante la sua partecipazione al GF Vip 7, dove si è visto costretto a menzionare la sua ex, Belen Rodriguez. Alfonso Signorini ha dichiarato che sicuramente lei starà facendo il tifo per Antonino da casa e ha rivolto alla showgirl un saluto da parte del programma tv. Antonino ha replicato: “Salutiamo mia figlia più che altro”. Insomma, a quanto pare l’hair stylist – per sua stessa ammissione – non è in buoni rapporti con la showgirl argentina e non ha piacere ad essere accostato in alcun modo a lei.

I due sono stati insieme nel 2020 e hanno avuto una bambina, Luna Marì, nel 2021. Si sono lasciati appena 2 mesi dopo la nascita della figlia, che oggi ha appena un anno.

