Al GF Vip Party Alfonso Signorini non ha perso occasione per stuzzicare Pierpaolo Pretelli sul conto di Elisabetta Gregoraci.

Durante la partecipazione di Pierpaolo Pretelli al GF Vip lui ed Elisabetta Gregoraci sono diventati sempre più intimi, e si sono scambiati anche un bacio sulla bocca durante una prova. Il conduttore Alfonso Signorini durante il GF Vip Party non ha perso occasione per stuzzicare l’ex velino in merito alla vicenda e, incurante della presenza della sua fidanzata (Giulia Salemi), gli ha chiesto se avesse baciato l’ex moglie di Briatore con la lingua o meno. Pierpaolo ha cercato di togliersi d’impaccio affermando: “L’unica lingua, che la mia lingua ha toccato in quella piscina è stata quella di Giulia. Tutto regolare”.

Signorini stuzzica Pierpaolo Pretelli a GF Vip Party

Alfonso Signorini ha finito per mettere in imbarazzo Pierpaolo Pretelli e la sua fidanzata, Giulia Salemi, chiedendo all’ex velino alcuni dettagli sul suo bacio a Elisabetta Gregoraci (durante la sua partecipazione al reality show). Pierpaolo ha preferito togliersi d’impaccio e in tanti si chiedono se Signorini tornerà a stuzzicarlo in merito al rapporto da lui avuto con l’ex moglie di Briatore nella casa del reality show.

Tra i due non sbocciò mai nulla proprio per volere della Gregoraci e a seguire Pierpaolo incontrò Giulia, con cui fa coppia fissa da ormai due anni. In tanti si chiedono se ci saranno presto delle novità per la coppia e se i due convoleranno a nozze.

