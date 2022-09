Durante una pausa pubblicitaria al GF Vip Ginevra Lamborghini ha ammesso che lei e sua sorella Elettra non parlerebbero più.

Da anni si vocifera di una presunta lite tra Ginevra Lamborghini e la sua più famosa sorella, Elettra Lamborghini. Ora che Ginevra è concorrente del GF Vip lei stessa ha ammesso – durante una pausa pubblicitaria – di aver litigato con sua sorella e di esser stata esclusa per questo dal suo matrimonio. Le due non parlerebbero dal 2019 e l’ereditiera e cantante l’avrebbe bloccata sui social. “Elettra non so se sarà molto felice di vedermi qui. […] Purtroppo io e mia sorella non abbiamo più rapporti dal 2019. Pensate che io sono stata l’unica della famiglia a non essere stata invitata al suo matrimonio. Ci soffro. Però ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo, quando sarà pronta io sono qui“, ha affermato.

A quanto pare tra Ginevra Lamborghini e sua sorella Elettra al momento i rapporti non sarebbero dei migliori e le due non si rivolgerebbero neanche più la parola. Ginevra Lamborghini ha affermato di aver fatto di tutto pur di poter parlare con sua sorella in questi anni, ma la moglie di Dj Afrojack l’avrebbe bloccata sui social e avrebbe fatto in modo di impedire tra loro qualsiasi scambio di contatto.

Addirittura la famiglia sarebbe costretta a organizzare due feste di Natale separate proprio perché le due non sono in buoni rapporti, ma Ginevra Lamborghini sembra disposta a cercare una tregua. Durante la sua partecipazione al GF Vip Elettra Lamborghini si farà viva?

