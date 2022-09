Francesca Cipriani ha svelato ai fan dei social chi tra gli ex concorrenti del GF Vip ha invitato alle sue nozze con Alessandro Rossi.

Entro la fine del 2022 Francesca Cipriani ha confessato che convolerà finalmente a nozze con il fidanzato Alessandro Rossi e, benché la data sia ancora top secret, ha già in mente chi invitare al suo attesissimo matrimonio. Ai fan dei social ha confessato che saranno presenti alle nozze Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella e Katia Ricciarelli e ha svelato anche alcuni retroscena.

Francesca Cipriani: gli ex gieffini invitati alle nozze

Attraverso i social Francesca Cipriani ha svelato ai fan alcuni retroscena sulle sue attesissime nozze e ha svelato che per lei sarebbe un onore se Katia Ricciarelli – con cui è rimasta in buoni rapporti – canterà l’Ave Maria durante il suo ingresso in Chiesa. L’ex Pupa ha anche rivelato di essere rimasta in contatto con Lulù Selassié e Manila Nazzaro, che però non avrebbe più visto dopo la sua esperienza al reality show. Al momento non è dato sapere se le due saranno presenti al suo matrimonio con Alessandro Rossi, la cui data per il momento è ancora top secret. La cerimonia dovrebbe comunque svolgersi nei prossimi mesi ed entro la fine del 2022.

