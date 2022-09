Simona Ventura si è raccontata senza filtri svelando alcuni retroscena sulla sua carriera e sui gossip più discussi degli ultimi mesi.

A Dagospia Simona Ventura si è raccontata senza filtri, svelando di essere pronta a lavorare ancora in tv e di aver chiuso invece le sue esperienze nella ristorazione. “È l’unica cosa che mi è andata veramente male”, ha dichiarato la conduttrice, che ha anche affermato di non avere tante case come le sue colleghe. “Luciana Littizzetto ne ha ventidue, Alba Parietti dieci? Beate loro, io meno”, ha chiosato l’ex moglie di Bettarini, che infine ha detto la sua anche sul conto della rottura più discussa dell’anno, ossia quella di Ilary Blasi e Francesco Totti.

Simona Ventura

Simona Ventura: la confessione

Simona Ventura conosce da anni Ilary Blasi e Francesco Totti e a Dagospia – in merito alla loro controversa rottura – ha dichiarato: “I due sono tutt’ altro che avventati. Ogni loro mossa è molto ben ponderata e non me la sento di dire una sola parola: chi lo sa cosa c’è dietro questa storia? Cosa è successo davvero?”.

La conduttrice ha anche parlato di Chiara Ferragni, che ha accettato i suoi suggerimenti in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023. “È l’italiana più famosa al mondo e Sanremo è il palco più popolare e importante d’Italia. Comunque vada per lei sarà un successo”, ha dichiarato la conduttrice, che ha anche affermato che per quattro anni la Rai avrebbe provato ad avere l’influencer sul palco dell’Ariston.

