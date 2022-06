Dopo l’annuncio di Amadeus Chiara Ferragni ha confermato che sarà una delle conduttrici al Festival di Sanremo 2023.

Con mesi e mesi d’anticipo Amadeus ha già rivelato che una delle conduttrici che sarà al suo fianco al Festival di Sanremo 2023 sarà la famosa influencer Chiara Ferragni e a seguire, attraverso i social, lei stessa ha confermato la notizia senza nascondere la sua emozione: “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023”, ha scritto in un post sui social, e ancora: “Mi tremano le mani ragazzi!”.

Chiara Ferragni conduttrice a Sanremo 2023

Dopo che per ben 2 volte si era parlato della possibilità di vederla sul palco dell’Ariston (anche se a causa di problemi di lavoro e poi della sua seconda gravidanza vi aveva dovuto rinunciare) Chiara Ferragni sarà finalmente una delle conduttrici dello show. A confermarlo è stato Amadeus, che per la terza volta è stato confermato come direttore artistico della kermesse.

Approfittando dei mesi di preavviso con cui è stato confermato, il conduttore ha deciso di dare personalmente “lo scoop” riguardante la partecipazione della Ferragni, che sarà alla prima e all’ultima serata della kermesse. “Apre e chiude il festival di Sanremo, sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni”, ha dichiarato il conduttore all’edizione delle 20 del Tg1.

