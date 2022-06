Clizia Incorvaia ha sedotto i fan con alcuni scatti in bikini durante una vacanza a Lampedusa con Paolo Ciavarro e il piccolo Gabriele.

Da alcuni mesi Clizia Incorvaia è diventata mamma del piccolo Gabriele e a quanto pare è già tornata a sfoggiare un fisico da capogiro: lei stessa si è mostrata in alcuni scatti sui social con in braccio il suo bambino, una rosa bianca tra i capelli e un bikini mozzafiato, che ha fatto il pieno di like tra i fan. Lei e Paolo Ciavarro si stanno godendo un periodo di meritato riposo a Lampedusa.

Clizia Incorvaia in vacanza a Lampedusa

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno trascorrendo un periodo di totale relax a Lampedusa e, a quanto pare, sono più uniti e felici che mai. La modella ha postato sui social alcune foto dove la si vede in costume da bagno o con in braccio il suo bambino, il piccolo Gabriele, che in poco tempo è già diventato una star dei social.

Dopo la nascita del bambino Clizia e Paolo – che si sono innamorati nella casa del GF Vip – hanno annunciato che convoleranno a nozze, e in tanti tra i loro fan sono impazienti di saperne di più.

