Guendalina Tavassi ha mostrato sui social alcuni dettagli dei festeggiamenti extra lusso di sua figlia Gaia.

Guendalina Tavassi è rientrata in Italia ritirandosi dall’Isola dei Famosi per poter festeggiare il 18esimo compleanno della sua figlia maggiore, Gaia, e sui social non ha mancato di condividere con i fan gli scatti dell’importante giornata, dagli abiti griffati alla torta a più piani. “Non badiamo a spese”, avrebbe sottolineato Guenda nelle sue stories via social.

Guendalina Tavassi: la festa extralusso della figlia Gaia

Guendalina Tavassi ha festeggiato sua figlia Gaia in grande stile e sui social ha postato alcune immagini della splendida giornata condivisa con la sua figlia maggiore e i suoi due figli più piccoli, Chloe (con tanto di vestito con strascico) e Salvatore. Guendalina aveva espresso il desiderio di tornare a casa e festeggiare il compleanno di sua figlia Gaia quando ha annunciato il suo ritiro dall’Isola dei Famosi, dove è rimasto come concorrente suo fratello Edoardo Tavassi (che, nelle ultime ore, si è infortunato).

Una volta rientrata a Roma Guendalina ha riabbracciato i suoi figli e il fidanzato, Federico Perna, che non vedeva l’ora di poterla avere di nuovo al suo fianco. In tanti tra i fan non vedono l’ora di sapere cosa riserverà il futuro alla coppia.

