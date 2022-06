Chiara Iezzi, la cantante che ha formato il duo Paola e Chiara, ha scritto un post che ha allarmato i fan dei social.

Chiara Iezzi di Paola e Chiara ha scritto un post sui social che ha destato preoccupazione nei suoi fan. La cantante ha praticamente ammesso di subire violenza, ma sulla questione al momento non vi sono ulteriori dettagli. “Pubblico un sorriso di quasi un anno fa. Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo, questo un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di me. Un abbraccio”, ha scritto la cantante.

Chiara Iezzi e le violenze: il messaggio

In tanti hanno espresso la loro preoccupazione verso Chiara Iezzi che, in queste ore, ha scritto un post sui social in cui ha chiesto di “smettere la violenza” perpetrata contro di lei. Non è dato sapere chi sia il destinatario del messaggio e la cantante, da sempre molto riservata, non ha fornito ulteriori dettagli sulla questione.

“Grazie di cuore a tutti per i messaggi bellissimi vi voglio tanto bene”, ha scritto la cantante dopo aver ricevuto decine di messaggi di solidarietà e di supporto. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi?

