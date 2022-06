Secondo indiscrezioni Belen Rodriguez non sarebbe d’accordo con la possibile partecipazione di Antonino Spinalbese al GF Vip 7.

Antonino Spinalbese ha recentemente confessato di esser stato contattato dalla produzione del GF Vip ma, secondo indiscrezioni, non avrebbe accettato di prendere parte al programma per via del rapporto con la sua ex, Belen Rodriguez. Secondo The Pipol la showgirl non sarebbe d’accordo con la partecipazione di Antonino al programma perché essa potrebbe portare a una sovraesposizione della figlia da loro avuta insieme, Luna Marì.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez: Antonino al GF Vip

Di recente Antonino Spinalbese ha confessato di non aver accettato la proposta della produzione del Grande Fratello Vip per fare il suo ingresso all’interno del programma e, secondo indiscrezioni, la causa sarebbe stata legata alla sua ex, Belen Rodriguez, madre di sua figlia Luna Marì (anche se ufficialmente Antonino ha dichiarato di avere altri impegni di lavoro).

La showgirl infatti è a conoscenza del profondo legame tra l’hair stylist e sua figlia Luna e temerebbe una sovraesposizione mediatica della bambina, che non ha ancora compiuto un anno. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Al momento non è dato sapere se Antonino farà il suo ingresso nella casa del reality show.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG