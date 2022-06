L’attrice Serena Autieri ha confessato alcuni retroscena sulla sua decennale amicizia con Michelle Hunziker.

Serena Autieri e Michelle Hunziker sono ottime amiche e la stessa attrice ha rivelato a Intimità alcuni retroscena sul suo legame con la showgirl svizzera, iniziato durante un soggiorno trascorso da entrambe in Alta Badia oltre 10 anni fa. Ad unirle ulteriormente, oltre a un carattere simile, sarebbero state le figlie (quasi coetanee e ottime amiche tra loro). “Tra noi non esiste competizione. C’è solo la voglia di stare insieme e divertirsi. Io gioisco per le sue cose e lei fa lo stesso per le mie, c’è la gioia e l’affetto puro. Sono semplicemente felice se lei è felice”, ha dichiarato Serena Autieri a Intimità.

Serena Autieri: l’amicizia con Michelle Hunziker

Serena Autieri e Michelle Hunziker sono grandi e storiche amiche e l’attrice ha sempre espresso la sua ammirazione per la showgirl elvetica, che ha sempre ricambiato il suo rapporto di stima e reciproca ammirazione senza esser mai stata competitiva. Anche le figlie delle due vip sono ottime amiche: Sole e Celeste (le figlie nate dall’amore tra la Hunziker e Tomaso Trussardi) hanno praticamente la stessa età di Giulia, la figlia che Serena Autieri ha avuto insieme al marito Enrico Griselli.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG