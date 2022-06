L’influencer Chiara Ferragni ha dato il benvenuto all’estate con uno scatto da capogiro e senza reggiseno.

Chiara Ferragni ha postato sui social uno scatto in cui è ritratta in costume da bagno e senza reggiseno (ma con due emoticon a forma di ciliegia a coprire i suoi capezzoli). “Mio il corpo mie le scelte”, ha scritto l’influencer, che ha fatto il pieno di like tra fan, amici e colleghi. “Per me due chili di ciliegie”, ha commentato suo marito Fedez.

Chiara Ferragni senza reggiseno: la foto da capogiro

Chiara Ferragni è tornata a infiammare i social con un seducente scatto in cui è ritratta senza reggiseno e in una splendida cornice floreale. Tra coloro che le hanno fatto i complimenti per le sue curve bollenti vi è stata anche la modella Heidi Klum, che tra i commenti allo scatto ha scritto: “Che bellissimo corpo è questo”. A seguire hanno riempito l’influencer di lodi anche Paris Hilton, Alice Basso e l’amica Veronica Ferraro.

Ovviamente tra i commenti alla foto non sono mancate anche le critiche dei detrattori, ma Chiara Ferragni ha sempre cercato di far capire quanto simili commenti non la toccassero minimamente (e più volte ha personalmente replicato contro i leoni da tastiera).

