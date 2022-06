Elena Barolo, Francesca Barra e Paola Turani hanno replicato contro Chiara Nasti dopo le sue ultime affermazioni sulle donne in gravidanza.

Chiara Nasti ha sollevato una nuova bufera per via delle sue affermazioni sulle donne in gravidanza. La questione ha sollevato una bufera sui social e in queste ore la giornalista Francesca Barra e le influencer Paola Turani e Elena Barolo, hanno replicato alle sue parole. “Vi considerate svaccate o bellissime e felici? Perché se la ciccia per un figlio (controllata dal medico), ci rende felici e dopo ci metteremo più tempo di lei a perderli, ma che ci frega? Siamo umane! Meglio “svaccata” per la Nasti che ignoranti e bulle per tutto il mondo, no? (se alle sue seguaci piace sentirsi chiamare svaccate, problemi loro e dei loro riferimenti)”, ha scritto Francesca Barra in un suo post via social, mentre Paola Turani ha commentato: “20 kg presi in gravidanza facendo sport con uno stile di vita sano. Dopo 8 mesi ne ho ancora 2/3 ma va benissimo così. Mi sono sentita ‘svaccata’ in gravidanza? No, anzi, stavo da dio. Però come dicevi tu cara Francesca Barra, capiamo bene da chi provengono certe uscite e impariamo a dargli il giusto peso“.

Chiara Nasti

Chiara Nasti: la replica di Francesca Barra, Elena Barolo e Paola Turani

Nelle scorse ore Chiara Nasti è finita nell’occhio del ciclone per alcune delle sue parole sulle donne in gravidanza. L’influencer – che aspetta il primo figlio – ha scritto in un commento via social:

“Che problema c’è se uno ingrassa? Nessuno, siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se prendo 20 chili per la mia gravidanza non ho problemi. Dopo li toglierei subito”. Le sue parole hanno scatenato indignazione sui social e, dopo Francesca Barra e Paola Turani, Elena Barolo ha scritto in un commento al post di Francesca Barra: “Sai qual è il problema? Che i suoi milioni di follower non hanno fatto un plissè davanti a tutto ciò, beata ignoranza. E povera Italia, come diceva mia nonna“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG