Michelle Hunziker: “Le mie figlie? Sono la mia priorità”

Michelle Hunziker, ospite, in collegamento, di ‘Dedicato’, il programma mattutino di Rai 1 condotto da Serena Autieri, ha parlato a lungo del suo rapporto speciale con le tre figlie Aurora (nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti) e Sole e Celeste (frutto dell’amore con il secondo marito Tomaso Trussardi):

Son una mamma chioccia totale. Sono innamorata delle figlie, grata per avere queste tre bambine che mi riempiono la vita in tutto e per tutte Come tutte le mamme e tutti i papà, mi sveglio con il pensiero fisso di tutte e tre. Sono la mia priorità.