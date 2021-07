Temptation Island 9, Alessio e Natascia escono insieme dal programma (video)

Dopo 21 giorni di isolamento, Alessio e Natascia di ‘Temptation Island 9‘ sono pronti per un falò di confronto finale che potrebbe segnare definitivamente la loro storia d’amore. La ragazza ha instaurato un legame speciale con il single Samuele suscitando la gelosia del fidanzato.

Alessio: “Ho visto il peggio. Sono stato male. Mi sono sentito trascurato. Ti sei mostrata diversa, insicura, che non ha il coraggio di affrontare i problemi. Non si gioca con i sentimenti. Io non ci sono più, così te ne rendi conto. Mi hai voluta allontanare ancora di più. Hai avuto paura di perdermi? No, perché tu non mi ami.”.

Natascia: “Io sono venuta qua perché mi sono sentita trascurata, corteggiata, coccolata. Tu lo aspettavi solo da me. Io ho lottato tanto. Voglio dimostrarti che mi puoi perdere. Tu pensi che non ti abbia pensato?! Non ho bisogno di Samuele. Mi ha dimostrato che potevo essere speciale per qualcuno. Posso fare quello che mi va di fare?! Io sono rimasta innamorata dell’Alessio che ho conosciuto all’inizio”.

I due fidanzati scoppiano a piangere in attesa di prendere una decisione:

Alessio: “Mi hai ferito troppo, mi sono sentito solo. Questi comportamenti non li accetto da te. Io, adesso, non ce la faccio a lasciarti. Non riesco ad andar via senza di lei. Non riesco”.

Natascia: “Io penso che questo percorso non è servito a tanto. Anche a me è mancato, anche io voglio uscire con lui. Io non lo vedo convinto. L’amore non basta. Sono a conoscenza del dolore che posso dare, so quanto sarà difficile per me. Magari un giorno lui se ne renderà conto la Natascia che volevi e non quella che vorresti. Ho paura di tornare a casa e ricominciare da capo.

Alessio: “Non sarà mai come prima. Lottiamo. Io mi sono reso conto quanto è importante la tua presenza”.

Escono insieme dal programma.

