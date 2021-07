Temptation Island 9, Manuela e Stefano si sono lasciati (video)

Nel corso della sesta puntata di ‘Temptation Island 9’, c’è stato il falò di confronto tra Stefano e Manuela. La fidanzata, nelle ultime ore, ha baciato il single Luciano che le ha promesso di frequentarsi fuori dal programma.

Stefano: “Dal primo giorno mi hai massacrato, non ho trovato una volta una persona che è venuta qua per trovare una soluzione ma hai tentato di ferirmi. La cosa che mi fa più vergogna non è il bacio ma il fatto che hai trovato uno che vive di sogni, di favole”.

Manuela: “Sei un pagliaccio. Perché hai detto che le hai detto ‘principessa’? Te la sei goduta fino ad oggi. Non mi pento di nulla. Un uomo come te lo prenderei a schiaffi. Io sono stanca. Io ti ho sempre amato, mi ha sempre tradita. Io ti ho perdonato perché il perdono non si nega nessuno. Per dimenticare ci vuole un uomo. Ti ripeti un uomo? Fuori da qui ti staresti baciato”.

La donna, visibilmente innervosita, ha alzato le mani nei confronti del compagno:

Manuela: “Sei un porco, un maiale, un deficiente. Mi sento offesa ogni giorno. Lui (Luciano, ndb) mi ha dato tutto senza chiedere niente. Io voglio un uomo che mi tratti come merito di essere trattata. Sei una persona falsa”.

Stefano: “So che non ti ho trattato da vera donna. Ho sbagliato. Sono stata superficiale. Si rimedia dandomi la possibilità che non mi hai dato. Da un anno e mezzo litighiamo. Tu sei debole. Tu mi hai offesa dal primo minuto. Ti sei fatto stregare da questo ragazzo”.

Stefano scoppia a piangere:

Manuela: “Lo vuoi capire che non ci sono solo i tuoi bisogni. Io non penso che sei cattivo ma che hai dei problemi di fondo che non ho mai capito. Io ti ho perdonato. Non riesco a dimenticare. Tu non capisci il dolore che mi hai provocato. Io sono qui per rimediare. Volevo che, per una volta, sentirmi importante”.

Stefano: “Non sono come mi ha descritto. Io sono un bravo ragazzo. Hai toccato tasti che non dovevi toccare. Se ti dico una cosa perché la penso non per rabbia. Ho fatto degli errori ma li ho anche capiti. Tu non mi hai dato la possibilità di rimediare. Lei non mi ha perdonato”.

Stefano e Manuela escono divisi da Temptation Island 9

I due ex innamorati riguardano i video dei 21 giorni di separazione nei rispettivi villaggi:

Manuela: “Sono dispiaciuta che è andata a finire così. Sono arrivata alla conclusione e che non possiamo stare assieme. Io non voglio stare più con te perché non ti amo più. Ti auguro tanta felicità”

Stefano: “Sei venuta qua e mi hai fatto la guerra. E’ da un anno e mezzo che mi massacri. Io posso provare ancora qualcosa per te ma mi sono liberato”

Decidono di uscire dal programma divisi.

Faccia a faccia fra Manuela e Stefano! 🔥 Secondo voi come finirà il loro percorso a #TemptationIsland? pic.twitter.com/a1HabpBgIf — Temptation Island (@TemptationITA) July 27, 2021