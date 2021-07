Luisa Monti è uno dei tanti volti che abbiamo visto nel Trono Over di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 dopo la pausa estiva. A Uomini e Donne, Luisa ha trovato l’amore grazie a Salvio Calabretta con cui avrebbe dovuto presto convolare a nozze.

Il matrimonio, però, è stato rinviato a causa dei problemi di salute di Luisa. In un’intervista concessa al magazine ufficiale del programma, infatti, l’ex dama ha dichiarato di aver scoperto di avere un carcinoma maligno al seno al primo stadio, scoperto grazie alle visite di prevenzione:

Entrambi i miei genitori sono morti di cancro e io stessa ho avuto anni fa un tumore maligno alla tiroide. Per questi motivi, sono una donna che fa molta prevenzione. Ho fatto qualche settimana fa una mammografia in tomosintesi e un’ecografia dove è venuto fuori che sono affetta da un carcinoma maligno al seno al primo stadio. Se non avessi fatto questi controlli ogni sei mesi non mi sarei accorta di nulla.