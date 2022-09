Eliana Michelazzo è tornata a scagliarsi contro Pamela Prati, che sarà una delle nuove concorrenti del GF Vip 7.

Nelle prossime ore Pamela Prati varcherà la soglia del GF Vip 7 e in queste ore ha usato i canali social per lanciare un appello ai suoi fan affinché “la difendano” durante la sua permanenza nel reality show. Eliana Michelazzo, ex manager della showgirl, ha commentato la questione tuonando via social: “Difenderti da cosa? Se non hai da temere nulla, perché giochi già in difesa? Coda di paglia bagnatissima“.

Eliana Michelazzo contro Pamela Prati

Che tra Eliana Michelazzo e Pamela Prati non corra buon sangue è cosa nota e sui social le due non hanno mai perso occasione per scagliarsi frecciatine e recriminazioni reciproche. In tanti si chiedono se il “botta e risposta” tra le due avrà ulteriori sviluppi ora che l’ex Stella del Bagaglino è stata scelta come concorrente del GF Vip 7 e se, soprattutto, Eliana si recherà in tv per commentare le novità riguardanti la sua partecipazione al programma o le sue possibili dichiarazioni sullo scandalo di Mark Caltagirone. Per adesso sulla questione non è dato sapere di più e in tanti tra i fan del programma sono impazienti di scoprire ulteriori dettagli.

