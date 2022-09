Roberto D’Agostino ha svelato alcuni scottanti retroscena sulla rottura di Francesco Totti e Ilary Blasi a Non è l’Arena.

A Non è l’Arena Roberto D’Agostino è tornato a parlare di alcuni scottanti retroscena che avrebbero condotto Ilary Blasi e Francesco Totti verso l’addio dopo 20 anni insieme. Per il direttore di Dagospia è risaputo (nell’ambiente giornalistico) che la coppia fosse in crisi da già 5 anni, e al salotto tv di Massimo Giletti ha confessato anche che forse, una delle cause della rottura, potrebbe esser stata il desiderio (non corrisposto) di Totti nell’avere un quarto figlio.

“Lui chiese a Ilary ‘facciamo un quarto figlio per cementare questo rapporto’. A volte un figlio è un collante. Lei ha detto ‘col cavolo non lo facciamo’. Potrebbe essere Noemi la donna con cui lui avrà il quarto figlio. Ci sono voci secondo le quali lei sia già incinta”, ha dichiarato D’Agostino.

Roberto D’Agostino: la confessione su Totti e Ilary

Secondo il direttore di Dagospia, Roberto D’Agostino, sarebbero molte le cause che hanno condotto Totti e Ilary Blasi a dirsi addio per sempre. Il direttore di Dagospia ha anche rivelato che l’ex calciatore avrebbe in mano le prove dei tradimenti perpetrati dalla showgirl ai suoi danni (questione smentita dai legali della stessa Ilary) mentre lei avrebbe assoldato un investigatore privato per capire se lui l’avesse veramente tradita. In tanti si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari dopo l’intervista scandalo di Totti al Corriere della Sera.

