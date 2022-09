A Domenica In Roberto D’Agostino ha svelato alcuni clamorosi retroscena sulla fine dell’unione di Ilary Blasi e Francesco Totti.

Nei giorni scorsi Francesco Totti ha rilasciato un’intervista scandalo sulla fine della sua unione con Ilary Blasi (che tra le altre cose ha accusato di aver rubato i suoi Rolex). Il direttore di Dagospia, Roberto D’Agostino, ha affermato a Domenica In che l’ex calciatore sarebbe in possesso di alcuni messaggi osé inviati dall’ex moglie a terze persone e che avrebbe inoltre un video che proverebbe il furto dei suoi orologi di lusso. Il legale di Ilary Blasi ha smentito la notizia con una nota ufficiale in cui si legge: “Non esistono né sono mai esistiti messaggi er*tici scambiati dalla mia assistita (Ilary Blasi, ndr) con soggetti terzi”.

Ilary Blasi

Ilary Blasi: il legale smentisce D’Agostino

Dopo l’intervista shock di Francesco Totti al Corriere della Sera si sono scatenate le ipotesi e le illazioni in merito al suo divorzio da Ilary Blasi. Roberto D’Agostino ha sostenuto a Domenica In che, in sua difesa, l’ex calciatore avrebbe le prove di un tradimento perpetrato dall’ex moglie ai suoi danni, ma la questione è stata smentita con fermezza dai legali di Ilary Blasi.

Dopo l’intervista rilasciata da suo marito la showgirl ha deciso di chiudersi nel massimo riserbo specificando di voler continuare in questo modo a proteggere i suoi figli. In tanti si chiedono come andranno a finire le cose tra i due ora che sembra sempre più chiaro che la loro unione non sia finita in maniera pacifica.

