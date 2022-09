Elodie ha svelato a Verissimo alcuni retroscena sulla sua frequentazione con Andrea Iannone, sbocciata un mese fa in Sardegna.

Elodie e Andrea Iannone non si nascondono più: nella sua ultima intervista a Verissimo la cantante si è lasciata stuzzicare da Silvia Toffanin, che le ha fatto alcune domande in merito alla sua relazione con il pilota. I due si sarebbero conosciuti appena un mese fa e oggi la loro intesa procederebbe al meglio: “Ci conosciamo da un mese, ci stiamo frequentando da un mese. È una bella frequentazione, Andrea è una bella persona. Parliamo molto, ridiamo. Oggi è troppo presto per dire quello che sarà, è tutto da scoprire”, ha spiegato la cantante.

Elodie e Iannone: i retroscena sulla frequentazione

Elodie sembra aver archiviato almeno per il momento la sua unione con Marracash. Da un mese infatti al fianco della cantante è presente Andrea Iannone, il pilota ed ex fidanzato di Belen Rodriguez con cui ha trascorso le vacanze in Sardegna. A presentarli sarebbe stata l’amica comune Diletta Leotta, che era con loro in vacanza insieme ad altri amici.

Per adesso Elodie ha preferito non sbilanciarsi sui suoi sentimenti per il pilota, ma non ha nascosto che tra loro sarebbe in atto qualcosa di più che una semplice amicizia. In tanti credono che questo possa aver causato una frattura tra lei e Belen Rodriguez, visto che entrambe avrebbero smesso di scambiarsi i like sui social.

