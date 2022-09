Attraverso un lungo post via social Andreas Muller ha espresso tutto il suo sostegno verso la sua compagna, Veronica Peparini.

In vista dell’inizio di una nuova edizione di Amici – a cui lui e Veronica Peparini sono per la prima volta assenti – Andrea Muller ha condiviso un lungo post via social, dove ha voluto esprimere tutto il suo sostegno verso la sua compagna. Nel messaggio condiviso via social il ballerino ha anche lasciato intendere che la coreografa avrebbe ricevuto delle “pugnalate alle spalle”, forse proprio all’interno del programma tv di cui è stata un volto fisso per moltissimi anni. “Hai pugnalate alle spalle, leccac..o intorno e comunque porgi sempre loro un sorriso. (Cosa che io non sarei mai in grado di fare). Quindi oggi ti dico, continua a fare il tuo lavoro con lo stesso sorriso che hai in questa foto”.

Andreas Muller difende Veronica Peparini: il messaggio

Ancora una volta il ballerino Andreas Muller è tornato a gridare il suo amore per Veronica Peparini attraverso i social, e lo ha fatto con un lungo post in cui ha sottolineato la bravura della coreografa nel mondo della danza (nonostante le tante difficoltà da lei incontrate durante la sua carriera). Non è chiaro a chi si sia riferito il ballerino e per adesso Veronica Peparini ha preferito non esprimersi pubblicamente a riguardo.

La ballerina ha deciso di dire definitivamente addio a Amici alcuni mesi fa, e Andreas Muller ha fatto sapere che le starà accanto in questa fase di cambiamento. In tanti tra i fan della coppia si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari in futuro.

