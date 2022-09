In vista del suo ingresso al GF Vip Giovanni Ciacci ha svelato alcuni retroscena sulla sua malattia e sulla sua carriera.

Giovanni Ciacci sarà il primo volto televisivo a prendere parte a un reality show nonostante sia sieropositivo. Il celebre costumista ha svelato che il suo – ormai ex – manager gli avesse vietato categoricamente di svelare al pubblico o a chiunque altro di avere l’HIV, perché secondo lui a causa di questo non avrebbe più potuto lavorare. Ciacci non si sarebbe lasciato scoraggiare e per farlo partecipare al GF Vip Signorini sarebbe addirittura arrivato a chiedere la modifica del regolamento (che vieta proprio l’ingresso nella Casa di persone sieropositive).

“Me lo aveva proposto già lo scorso anno, ma sapevo che uno dei requisiti era proprio il test per l’HIV. Quando ne ho parlato con il mio agente di allora è scoppiato lo psicodramma: tutti mi dicevano che non dovevo dire niente a nessuno altrimenti avrei smesso di lavorare”, ha detto Ciacci al Corriere della Sera.

Giovanni Ciacci

Giovanni Ciacci sieropositivo: la reazione del manager

Giovanni Ciacci ha rivelato di essere sieropositivo e di volersi recare al GF Vip per sfatare i pregiudizi in merito alla malattia e per raccontare la sua esperienza. Il costumista ha avuto quest’occasione dopo che Signorini avrebbe spinto i vertici Mediaset a cambiare il regolamento di alcuni programmi tv sul tema dell’HIV (ai concorrenti sieropositivi era infatti vietato prendere parte ai reality show e Ciacci sarà pertanto il primo a poterlo fare).

La vicenda era stata svelata dallo stesso Signorini alcuni mesi fa, e Ciacci è stato confermato come primo concorrente ufficiale di questa settima edizione del reality show (al via da lunedì 19 settembre).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG