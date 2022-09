Dopo quasi 15 anni insieme e tre di nozze, Stefania Orlando ha annunciato la fine della sua unione con Simone Gianlorenzi.

Amore al capolinea tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi: i due, che fino ad alcuni mesi fa si sono mostrati ancora uniti e affiatati, hanno annunciato la fine del loro matrimonio con un comunicato via social. La conduttrice ha chiesto di rispettare la loro privacy in un momento che, inevitabilmente, è risultato doloroso per entrambi.

“Simone e io abbiamo camminato fianco a fianco tenendoci per mano per tanti anni, sulla stessa strada, fino a quando siamo arrivati a un bivio e, dopo un’ampia riflessione, è stato inevitabile prendere due direzioni diverse (…) Solo noi conosciamo i motivi che ci hanno portato a questa scelta quindi vi prego di non cadere in facili e inutili illazioni, perché quando ci si separa è già molto doloroso per entrambi. Rimangono intatti i meravigliosi ricordi di quasi 15 anni insieme, un granfiassimo affetto, tanta stima, rispetto e l’augurio reciproco di essere felici”, ha scritto Stefania Orlando in una story che è stata condivisa anche dal suo ex.

Stefania Orlando

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sono lasciati

L’unione solida e duratura tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi è inaspettatamente naufragata: ad annunciarlo sono stati i due diretti interessati, che hanno svelato di aver preso strade diverse e di essersi detti addio dopo un’attenta riflessione. I due sono stati una delle coppie più unite e longeve dello show business italiano e più volte Simone Gianlorenzi ha preso le difese di sua moglie attraverso i social (specie durante la partecipazione della conduttrice al GF Vip). Per adesso i due hanno preferito non svelare le cause dietro al loro addio.

