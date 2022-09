Beatrice Valli ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo che nei giorni scorsi aveva accusato un’improvvisa perdita di vertigini.

Beatrice Valli si è sottoposta ad alcuni controlli medici e come di consueto si è confrontata con i suoi fan dopo che i medici le hanno diagnosticato un deficit vestibolare acuto, patologia che per altro causa perdita di vertigini (problema da lei accusato nei giorni scorsi).

“Sono giorni molto pesanti e duri per me, ci vorrà tempo, non so quanto tempo ma ci sto mettendo tutta me stessa per riprendere le forze e l’energia che ho vi ho sempre dimostrato. Purtroppo a volte non siamo noi a comandare il nostro corpo ma arriva il giorno in cui forse devi dire basta e capire davvero ciò che ti rende felice e serena, spero di tornare presto da voi”, ha scritto l’influencer in un post sui social.

Beatrice Valli

Beatrice Valli: il deficit vestibolare acuto

Beatrice Valli sta facendo i conti con un momento particolarmente difficile: nei giorni scorsi si è recata in ospedale dopo che ha accusato un’improvvisa perdita di vertigini, e le è stato diagnosticato il deficit vestibolare acuto.

L’influencer, neo sposa di Marco Fantini, ha rassicurato i fan affermando che tornerà sui social non appena si sentirà meglio e intanto molti le hanno espresso la loro solidarietà e il loro calore con dei commenti sui social. Non è la prima volta che Beatrice Valli racconta ai suoi fan dettagli intimi della sua vita privata, come il parto o i problemi di salute.

