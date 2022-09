Alcune settimane fa Emma Marrone ha dovuto fare i conti con la scomparsa del padre, a cui ha voluto dedicare i suoi auguri di compleanno.

Attraverso i social Emma Marrone ha condiviso un tenero messaggio in occasione di quello che sarebbe stato il giorno del compleanno di suo padre, Rosario Marrone, scomparso nei giorni scorsi dopo una difficile battaglia contro la leucemia. “Buon compleanno vecchio lupo”, ha scritto Emma nella didascalia al suo post, facendo con la mano un gesto da vera rocker che sicuramente suo padre Rosario, amante della musica, avrebbe apprezzato.

Emma Marrone: il messaggio per il compleanno del padre

Dopo la prematura scomparsa di suo padre Rosario Emma Marrone si è chiusa nel massimo riserbo e in queste ore ha condiviso un messaggio dedicato all’uomo, che avrebbe compiuto oggi 67 anni. Emma ha dichiarato che suo padre è morto dopo aver lottato per mesi contro una grave forma di leucemia e ha chiesto di rispettare la privacy sua e della sua famiglia in questo momento particolarmente delicato. Nonostante il suo appello alcuni video dei funerali di suo padre sono finiti in rete, scatenando l’ira della cantante e peggiorando se possibile il suo dolore per la scomparsa dell’uomo, a cui era molto legata (e che per primo ha instillato in lei l’amore per la musica).

