Emma Marrone si è sfogata via social dopo che qualcuno avrebbe postato le immagini dei funerali di suo padre Rosario.

Emma Marrone si è sfogata a nome suo e della sua famiglia dopo che sui social sono spuntati alcuni filmati relativi ai funerali di suo padre Rosario, scomparso nelle scorse ore. La cerimonia si è tenuta in forma strettamente privata e ovviamente non sarebbero state autorizzate le riprese. “A tutte le persone che hanno fotografato e filmato me e la mia famiglia in un momento così doloroso e privato per sbatterci sui social, vorrei dire che questi comportamenti così poco rispettosi non ce li meritavamo. Avete offeso la nostra dignità. E aggiunto altro dolore e dispiacere”, ha dichiarato la cantante nelle sue stories.

Emma Marrone: lo sfogo dopo il funerale del padre

Emma Marrone ha denunciato via social lo spiacevole episodio di cui è stata vittima insieme alla sua famiglia che, in queste ore, ha dovuto fare i conti con la scomparsa di Rosario Marrone, papà di Emma che da alcuni mesi combatteva contro la leucemia.

Qualcuno, incurante del dolore della famiglia, ha postato sui social alcune immagini e filmati realizzati durante i funerali di Rosario, e Emma ha tenuto a sottolineare quanto questo l’abbia fatta ulteriormente soffrire. In queste ore la cantante ha realizzato alcune stories via social per ringraziare tutti coloro che le sono stati vicini e per fare chiarezza sulle cause della morte di suo padre.

