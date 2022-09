Paola Cortellesi ha svelato un retroscena inedito sulla sua amicizia speciale con la cantante Laura Pausini.

Paola Cortellesi e Laura Pausini sono diventate mamme a pochi mesi di distanza e, curiosamente, l’attrice ha chiamato sua figlia Laura (come la cantante) mentre la Pausini ha chiamato sua figlia come lei, Paola. A mettere in contatto le due la prima volta è stata l’amica comune Giorgia, e a tal proposito la Cortellesi ha confessato a F: “Mi chiama Giorgia, la cantante, che è amica di entrambe. “Ti cerca la Pausini”, mi dice. “Posso darle il tuo numero?”. Penso, ma sì, mica è una stalker. E invece…”, ha detto, e ancora: “Non mi ha mollata più”.

Paola Cortellesi: l’amicizia con Laura Pausini

Paola Cortellesi e Laura Pausini sono grandi amiche e lo sono anche le loro figlie, Laura e Paola, che sono praticamente cresciute insieme. L’attrice ha svelato a F alcuni retroscena sulla sua amicizia con la star di fama internazionale che, per lei, sarebbe una migliore amica: “Lei per me è “solo” Laura, una donna incredibile, con cui amo andare in vacanza, scambiarci consigli, e che a Natale mi prepara i passatelli in brodo. Soprattutto un’amica vera”, ha confessato l’attrice, che oggi ama trascorrere il suo tempo libero con la cantante.

